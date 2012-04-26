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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 07:32 BJT

《中国报摘》--金融时报4月27日

* 头版头条:

--国务院近日发文,要求各地和有关部门进一步加大对小型微型企业的财税支持力度,努力缓解小型微型企业融资困难,加大财税支持力度,推动小型微型企业创新发展和结构调整,创造有利于小型微型企业发展的良好环境.意见共八个方面,总计29条具体措施.

* 其他:

--深圳发展银行(000001.SZ)吸收平安银行获批,合并后的银行叫平安银行股份有限公司.在两行正式合并完成前,依然保持独立法人地位.

--温州金融综合改革试验区建设启动,温州民间借贷登记服务中心开业.(完)

--整理 沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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