《中国报摘》--金融时报4月27日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--国务院近日发文,要求各地和有关部门进一步加大对小型微型企业的财税支持力度,努力缓解小型微型企业融资困难,加大财税支持力度,推动小型微型企业创新发展和结构调整,创造有利于小型微型企业发展的良好环境.意见共八个方面,总计29条具体措施.
* 其他:
--深圳发展银行(000001.SZ)吸收平安银行获批,合并后的银行叫平安银行股份有限公司.在两行正式合并完成前,依然保持独立法人地位.
--温州金融综合改革试验区建设启动,温州民间借贷登记服务中心开业.(完)
--整理 沈燕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。