〔中国证券〕证监会已草拟中小银行上市标准,城商行上市有望恢复--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月27日电---停滞多年的中国城市商业银行上市有望恢复.上海证券报周五报导,中国证监会已草拟中小银行上市标准,并征求了银监会等相关部门的意见,有望在时机成熟之际发布.
报导引述根据草案指出,证监会将对中小商业银行的上市数量有所控制,近几年拟安排中小银行总数的20%上市.
此外消息人士透露,按照相关草案,监管机构对于拟上市的中小商业银行将重点考察几个方面:银行资本构成的稳定性、资产质量对资本的影响以及银行补充资本能力.
报导还称,目前全国有148家城商行和43家农商行,其中在不同场合提及有上市意愿的银行机构已超过40家,接近20%的规模.
证监会此前公开披露拟发行A股的在审企业信息,截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请,有14家城商行和农商行扎堆出现.[ID:nSB1364888]
目前包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行及主要的全国性股份制商业银行均已实现上市,地方性银行上市的仅有北京银行(601169.SS)、南京银行(601009.SS)、宁波银行(002142.SZ)等少数几家.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。