〔表格〕英国4月消费者信心指数仍为负31,对来年展望更悲观--GfK NOP

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦4月27日电---市场研究机构GfK NOP周五表示,英国4月消费者信心指数依然低迷,因公众对来年的展望更加悲观.该指数压制了消费者将帮助经济复苏的期望.
英国4月消费者信心指数仍为负31,路透调查预估为负30.
以下为数据表格:
4月 3月 2月 1月 12月 11月
GfK消费者信心指数 -31 -31 -29 -29 -33 -31
个人财务
过去12个月 -23 -25 -21 -22 -23 -23
未来12个月 -13 -10 -6 -9 -10 -10
经济状况
过去12个月 -57 -59 -60 -58 -62 -61
未来12个月 -33 -30 -29 -33 -41 -33
大额采购意愿 -30 -31 -27 -22 -31 -27(完)
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--编译 徐文焰;审校 戴素萍
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