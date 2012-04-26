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债券 | 2012年 4月 27日 星期五 07:44 BJT

〔表格〕英国4月消费者信心指数仍为负31,对来年展望更悲观--GfK NOP

路透伦敦4月27日电---市场研究机构GfK NOP周五表示,英国4月消费者信心指数依然低迷,因公众对来年的展望更加悲观.该指数压制了消费者将帮助经济复苏的期望.

英国4月消费者信心指数仍为负31,路透调查预估为负30.

以下为数据表格:

4月 3月 2月 1月 12月 11月

GfK消费者信心指数 -31 -31 -29 -29 -33 -31

个人财务

过去12个月 -23 -25 -21 -22 -23 -23

未来12个月 -13 -10 -6 -9 -10 -10

经济状况

过去12个月 -57 -59 -60 -58 -62 -61

未来12个月 -33 -30 -29 -33 -41 -33

大额采购意愿 -30 -31 -27 -22 -31 -27(完)

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--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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