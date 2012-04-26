《中国报摘》--中国证券报4月27日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--据统计,截至发稿时止,中国沪深两市2,027家公司一季度实现归属母公司的净利润1,355.07亿元人民币,同比下降4.66%,环比去年四季度下降5.21%,加权平均每股收益为0.1元.
* 其他:
--消息人士处透露,主板退市制度改革方案将在近期对外发布,方案将参照创业板退市制度,基本沿用创业板的规定,特别是针对暂停上市公司恢复上市的情形予以更加严格的规定.
--中国人民银行副行长易纲表示,中国汇率改革的方向是让市场决定汇率.人民币汇率波幅的扩大为市场决定汇率提供了空间.现在到了让市场决定汇率的时候.
--专家认为,社保基金投资可以优先股的形式通过投资协议约定持股央企或国企.
--发改委价格司副司长周望军表示,今年实现CPI涨幅预期调控目标的不确定因素是国际油价和食品价格,如果这两个因素能够控制得住,完成4%的预期调控目标是"比较有把握的".
--拟在深圳证券交易所上市的上海来伊份就"蜜饯"事件通报情况,表示正在配合相关部门检查,预计检查结果将在送检后7-10个工作日内出示.
--中国国航(601111.SS)公布非公开发行股票预案,公司拟向控股股东非公开发行股票1.89亿股,募集资金10.51亿元.其中10亿元将用于归还公司因增持国泰航空股份而形成的贷款.
--光大银行(601818.SS)公布一季报称,公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润68.60亿元,同比增长41.07%;基本每股收益0.17元.集团不良贷款率为0.64%,与年初持平.
--中金黄金(600489.SS)公布2012年一季报,一季度实现归属于上市公司股东的净利润4.12亿元,同比增长24.67%.公司控股股东表示,争取5年内实现境内黄金业务的整体上市.(完)
--整理 刘昕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。