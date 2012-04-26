《中国报摘》--中国证券报4月27日

* 头版头条:

--据统计,截至发稿时止,中国沪深两市2,027家公司一季度实现归属母公司的净利润1,355.07亿元人民币,同比下降4.66%,环比去年四季度下降5.21%,加权平均每股收益为0.1元.

* 其他:

--消息人士处透露,主板退市制度改革方案将在近期对外发布,方案将参照创业板退市制度,基本沿用创业板的规定,特别是针对暂停上市公司恢复上市的情形予以更加严格的规定.

--中国人民银行副行长易纲表示,中国汇率改革的方向是让市场决定汇率.人民币汇率波幅的扩大为市场决定汇率提供了空间.现在到了让市场决定汇率的时候.

--专家认为,社保基金投资可以优先股的形式通过投资协议约定持股央企或国企.

--发改委价格司副司长周望军表示,今年实现CPI涨幅预期调控目标的不确定因素是国际油价和食品价格,如果这两个因素能够控制得住,完成4%的预期调控目标是"比较有把握的".

--拟在深圳证券交易所上市的上海来伊份就"蜜饯"事件通报情况,表示正在配合相关部门检查,预计检查结果将在送检后7-10个工作日内出示.

--中国国航(601111.SS)公布非公开发行股票预案,公司拟向控股股东非公开发行股票1.89亿股,募集资金10.51亿元.其中10亿元将用于归还公司因增持国泰航空股份而形成的贷款.

--光大银行(601818.SS)公布一季报称,公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润68.60亿元,同比增长41.07%;基本每股收益0.17元.集团不良贷款率为0.64%,与年初持平.

--中金黄金(600489.SS)公布2012年一季报,一季度实现归属于上市公司股东的净利润4.12亿元,同比增长24.67%.公司控股股东表示,争取5年内实现境内黄金业务的整体上市.(完)

--整理 刘昕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]