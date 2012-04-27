《中国已公布新股发行上市日程表》--4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/2 深 掌趣科技 300315 *4,091.5 *16.00 *48.16 中信证券 5/7
5/2 深 晶盛机电 300316 *3,335 *33.00 *34.74 国信证券 5/7
5/3 深 珈伟股份 300317 不超过3,500 -- -- 国泰君安 5/8
5/4 沪 宏昌电子 -- 不超过10,000 -- -- 海通证券 5/9
5/10 沪 日出东方 -- 不超过10,000 -- -- 广发证券 5/15
*5/9 深 海达股份 300320 不超过1,667 -- -- 华泰联合证券5/14
*5/15 深 博晖创新 300318 不超过2,560 -- -- 国信证券 5/18
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
4/27 沪 人 民 网 (603000.SS) 5,530.5 20.00 46.13 中信证券
-- 沪 翠微股份 -- -- 9.00 28.13 中信建投
-- 深 西部证券 002673 -- 8.70 48.33 招商证券
-- 深 戴维医疗 300314 -- 20.00 29.85 宏源证券 4/27
-- 深 邦讯技术 300312 -- 20.00 26.67 招商证券 5/2
-- 沪 明星电缆 -- -- *9.30 *24.47 国元证券 5/2
-- 深 兴业科技 002674 -- 12.00 23.53 平安证券 5/2
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI