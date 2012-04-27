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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:58 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月27日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日     
    5/2       深   掌趣科技   300315     *4,091.5       *16.00       *48.16      中信证券  5/7
    5/2       深   晶盛机电   300316     *3,335         *33.00       *34.74      国信证券  5/7
    5/3       深   珈伟股份   300317   不超过3,500        --           --        国泰君安  5/8
    5/4       沪   宏昌电子     --    不超过10,000        --           --        海通证券  5/9
    5/10      沪   日出东方     --    不超过10,000        --           --        广发证券  5/15
   *5/9       深   海达股份   300320   不超过1,667        --           --      华泰联合证券5/14
   *5/15      深   博晖创新   300318   不超过2,560        --           --        国信证券  5/18  

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日           
  4/27    沪   人 民 网   (603000.SS)    5,530.5        20.00        46.13     中信证券
   --     沪   翠微股份       --           --            9.00        28.13     中信建投  
   --     深   西部证券    002673          --            8.70        48.33     招商证券  
   --     深   戴维医疗    300314          --           20.00        29.85     宏源证券  4/27
   --     深   邦讯技术    300312          --           20.00        26.67     招商证券  5/2
   --     沪   明星电缆       --           --           *9.30       *24.47     国元证券  5/2 
   --     深   兴业科技    002674          --           12.00        23.53     平安证券  5/2

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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