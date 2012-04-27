《新兴市场重要经济事件预告》--4月27日-5月4日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月27日(五)
韩国京畿道--经济合作暨发展组织(OECD)韩国国家都市政策检讨会议,OECD秘书长葛利亚将出席.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.
墨西哥城--墨西哥央行宣布利率决议(1400).
哥本哈根--欧盟预算集团会议(最后一日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在主题为货币、金融和实体经济宏观经济情况的国家会议上,就'全球金融危机'发表讲话(0500).
印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁H.R. Khan与银行业者召开会议(1230).
吉隆坡--国际货币基金组织(IMF)亚洲和太平洋部门主管Anoop Singh发布最新的亚太地区经济展望报告(0415).
4月28日(六)
东京--日本和东南亚国家联盟(ASEAN)贸易部长会议.
4月30日(一)
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
5月1日(二)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至5月2日).
5月2日(三)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
布加勒斯特--罗马尼亚央行理事会会议,商讨货币政策议题.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表通胀报告.
5月3日(四)
西班牙巴塞罗纳--欧洲央行管委会会议(0700),随后公布利率决定(1145)和举行记者会(1230).
北京--中美战略与经济对话.(至5月4日).
开罗--埃及央行货币政策委员会会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议.预计发表声明(1100),随后举行新闻发布会(1230).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
汤加努库阿洛法--非洲、加勒比和太平洋国家集团(ACP)贸易部长会议(至5月4日).
5月4日(五)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI