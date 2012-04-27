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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:19 BJT

〔中股业绩〕中国建筑一季度实现净利25.59亿元,同比增长16.2%

路透上海4月27日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公布一季度实现净利润25.59亿元人民币,同比增长16.2%.

一季度公司实现营业收入1,043.36亿元,同比增长19.6%;每股收益0.09元.

季报显示,一季度公司地产业务销售额约223亿元,增长19.3%;其中控股子公司中国海外(0688.HK)212亿元,另一家房地产子公司中建地产实现11亿元.销售面积154万平方米(中海地产140万平方米,中建地产14万平方米),同比下降5.6%.

一季度公司建筑业务新签合同额约1,947亿元,增长1.7%.施工面积44,011万平方米,增长27.6%;新开工面积4,022万平方米,下降0.8%.

公司年报中指出,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元、保持年增超800亿元的良好势头.

中国建筑周四收报3.34元,过去一个月累计上涨8.8%.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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