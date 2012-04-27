〔中股业绩〕中国建筑一季度实现净利25.59亿元,同比增长16.2%

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月27日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公布一季度实现净利润25.59亿元人民币,同比增长16.2%.
一季度公司实现营业收入1,043.36亿元,同比增长19.6%;每股收益0.09元.
季报显示,一季度公司地产业务销售额约223亿元,增长19.3%;其中控股子公司中国海外(0688.HK)212亿元,另一家房地产子公司中建地产实现11亿元.销售面积154万平方米(中海地产140万平方米,中建地产14万平方米),同比下降5.6%.
一季度公司建筑业务新签合同额约1,947亿元,增长1.7%.施工面积44,011万平方米,增长27.6%;新开工面积4,022万平方米,下降0.8%.
公司年报中指出,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元、保持年增超800亿元的良好势头.
中国建筑周四收报3.34元,过去一个月累计上涨8.8%.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI