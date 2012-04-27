《全球主要国家债券发行预告》--4月27日-5月4日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月27日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/27 意大利 15-25亿欧元 票息4.75%,2017年5月1日到期指标BTP债券
4/27 意大利 15-25亿欧元 票息5.50%,2022年9月1日到期指标BTP债券
4/27 意大利 7.5-12.5亿欧元 票息3.75%,2016年4月15日到期非指标BTP债券
4/27 意大利 票息4.25%,2019年2月1日到期非指标BTP债券
4/27 英国 国库券
4/30 1530 美国 13周和26周国库券
4/30 法国 BTF国库券
5/1 1530 美国 52周国库券和四周期国库券
5/1 英国 37.5亿英镑 票息4.50%、2019年到期的债券
5/2 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年11月23日和2013年5月17日到期的国库券
5/2 加拿大 10年期公债
5/3 法国 长期政府债券(OAT)
5/3 西班牙 票息4.0%,2015年7月30日到期的公债
5/3 西班牙 票息3.8%,2017年1月31日到期的公债
5/3 西班牙 票息5.5%,2017年7月30日到期的公债
5/3 英国 12亿英镑 票息0.75%、2034年到期的通膨保值公债
5/4 英国 标售国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI