〔中国经济〕发改委称国际油价和食品价格是调控的不确定因素--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京4月27日电---中国国家发展和改革委价格司副司长周望军表示,今年实现居民消费价格指数(CPI)4%涨幅预期调控目标有很多有利条件.不过,国际油价和食品价格则是调控的不确定因素.
中国证券报周五报导援引周望军指出,包括粮食连续八连增、生猪价格下跌、蔬菜供应逐渐充足等都是实现CPI涨幅目标的有利因素.此前,加上3月工业品出厂价、购进价环比分别下跌0.3%和上升0.1%,说明后期上游压力明显减弱.
"不确定因素是国际油价和食品价格,如果这两个因素能够控制得住,完成4%的预期调控目标是比较有把握的",周望军称.
此前数据显示,3月食品价格上涨7.5%,非食品价格上涨1.8%.中国一季度CPI累计同比涨幅为3.8%,低于政府设定的全年通胀控制目标4%.
同时,周望军并介绍,从2000年到2010年,中国石油消费量递增幅度年均7.5%,每十年翻一番.按这个速度,到2020年中国石油消费量将达到5亿吨,全世界所有新增供应量都无法满足需求.石油的第一位问题是保障供应问题,第二位才是价格问题.
发改委3月宣布上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI