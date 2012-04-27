〔中股业绩〕长江电力去年实现净利77亿元,同比下滑6.38%

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月27日电---中国最大的水电企业--长江电力股份有限公司(600900.SS)周五发布年报,2011年实现净利润77亿元人民币,同比下滑6.38%,因上年长江来水偏枯,发电量减少,收入随之减少.
长江电力同时公布季报,今年第一季实现净利4.14亿元,同比下降36.13%.
公司2011年共完成发电量945.57亿千瓦时,展望2012年,公司计划三峡—葛洲坝梯级枢纽实现发电量1,040亿千瓦时,其中三峡电站880亿千瓦时,葛洲坝电站160亿千瓦时.
长江电力今年并计划注册发行不超过270亿元的短期融资券.
长江电力2011年主要财务指标如下:
2011年1-12月 2010年1-12月
营业收入(亿元) 207.00 218.80
净利润(亿元) 77.00 82.25
基本每股收益(元) 0.4667 0.4985
长江电力2012年第一季主要财务指标如下:
2012年1-3月 2011年1-3月
营业收入(亿元) 33.78 35.02
净利润(亿元) 4.14 6.48
基本每股收益(元) 0.0251 0.0393
长江电力周四收报6.48元,近一个月累计下跌1.82%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
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