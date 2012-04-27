〔中股业绩〕光大银行一季度实现净利68.6亿元,同比增长41%

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月27日电---中国光大银行(601818.SS)周五公布一季报,前三个月该行实现净利68.6亿元人民币,同比增长41.07%,因生息资产规模扩大令利息收入大幅提高.
季报称,一季度实现营业收入150.95亿元,同比增长35.34%;其中实现利息净收入121.68亿元.同比增长31.57%,占营收比重达80.61%,营收增幅较大的原因主要是业务规模增加和净利息收益率逐步扩大.一季度该行每股收益0.17元.
截止一季度末,该行的不良贷款率为0.64%,与去年底持平.
一季度该行优化资产结构,风险资产使用效率有所提高,同时当期利润有效补充资本,3月末资本充足率为10.67%,较去年底上升0.10个百分点;核心资本充足率为8.11%,较去年底增长0.22个百分点.
光大银行董事长唐双宁3月时表示,在香港上市一事已获监管部门批准,目前正等待合适时机赴港IPO.[ID:nSB2021459]
光大银行周四收报2.98元,过去一个月累计上涨1.4%.(完)
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--发稿 林琦 审校 黄凯
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