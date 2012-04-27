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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:12 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油下跌,西班牙评级调降再度引发对欧元区的忧虑

路透新加坡4月27日电---美国原油期货周五下跌,处在略高于104美元的水平,因标准普尔决定下调西班牙评级,导致市场对欧元区经济状况的担忧再起.

2320GMT,美国原油期货CLc1下跌0.51美元,报每桶104.04美元.上一交易日涨0.43美元或0.41%,结算价报每桶104.55美元,交投区间为103.84-104.92美元.盘中高点接近50日移动平均线水准105.06美元.

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