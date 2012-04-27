《中国重要政经日程》--4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
=============================今日重要政经日程==========================
4/27(五)
*--国务院副总理李克强对俄罗斯、匈牙利、比利时和欧盟总部进行访问.
--2012投中集团(China Venture)投资中国年会在上海举行.
--商务部研究院主办的股市价值投资与安全投资论坛在北京举行.
--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.
=============================近日重要政经日程==========================
4/28(六)
*--上午10时外交部举行中外媒体吹风会,由外交部崔天凯副部长、财政部朱光耀副部长介绍第四轮中美战略与经济对话有关情况.
5/3(四)
--第四轮中美战略与经济对话在北京举行,至4日.
5/17(四)
--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
5/18(五)
--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.
5/23(三)
--2012中国战略性新兴产业发展论坛在北京举行,至24日.
--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.
5/24(四)
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/20(三)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 张胜男
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI