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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:59 BJT

〔中港个股〕中国国航拟非公开发行募资10.51亿元,主要用于归还贷款

路透上海4月27日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五公告称,拟向控股股东中航集团非公开发行1.89亿股股票,募资10.51亿元人民币,资金主要将用于归还贷款.

公告显示,此次非公开发行价为5.57元/股.所募资金中,10亿元将用于归还本公司因增持国泰航空股份(0293.HK)而形成的贷款.其余募集资金用于"加装飞机翼尖小翼"和"发动机燃油效率提升"两项交通建筑节能项目2010年资金投入.

中国国航于2009年以63.35亿港元的对价增持国泰航空12.50%的股权,以29.99%持股比例成为第二大股东,以发挥两家航空公司的协同效应.

此前公司发布季报,受累于航油价持续上涨,中国国航一季度净利大跌86%至2.39亿元.[ID:nSH0103357]

中国国航A、H股因筹划非公开发行事宜自4月20日起停盘,停盘前收报6.25元,过去一个月累计下跌6.99%;H股收报5.12港元,近一个月跌1.73%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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