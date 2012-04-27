〔中国新股〕人民网首日上市开盘报31.01元,较发行价大涨55.05%

路透上海4月27日电---中国人民网股份有限公司(603000.SS)5,530.5万A股周五在上海证交所首日上市,开盘报31.01元人民币,较其20元发行价大涨55.05%,远超出市场预期.

值得注意的是,本次人民网发行市盈率高达46.13倍,较目前传媒股高出不少.机构对其上市定位存在分歧,安信证券此前预期其合理定位仅15.6-18.20元,动态市盈率为24-28倍.而中信建投和海通证券较为乐观,中信建投预计其区间为25.08-26.4元,动态估值高达38-40倍.

人民网此次首次公开发行(IPO)6,910.57万股A股,募集资金13.82亿元,用于移动互联网增值业务等项目.本次人民网IPO网上发行部分周五上市,网下配售部分限售期为三个月.

中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先后在美国和香港上市.人民网是国内知名的具官方背景的门户网站,其A股上市具有标杆意义.此前有消息称,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)