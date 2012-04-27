《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日(I)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
**上海证券报**
--国税总局发布公告称,就相关西部大开发可享受企业所得税优惠的目录范围、审核方式等明确规定,其中包括西部地区的分支机构主营业务收入占企业收入总额70%以上的部分,享受按15%的税率征收企业所得税的优惠原则.
--中石油集团日前宣布,该集团旗下西气东输管道公司运营的西气东输一线和二线东段管输商品量今年有望达到350亿立方米,年销气量将首次突破300亿立方米.
--野村全球市场投资首席策略分析师葛文高(Michael Kurtz)指出对于未来6个月中国经济和股市,野村整体看法较为乐观.
--京东方A(000725.SZ)今日披露一季报,公司一季度发生净亏损4.95亿元人民币,公司同时披露的上半年业绩预告显示,今年上半年将亏损8亿至9亿元,主因为产品价格持续疲软.
--中海油服(2883.HK)(601808.SS)今日发布2012年一季报,公司一季度营业收入47.95亿元,较去年同期增长25.9%,净利润11.97亿元,同比增长23.7%.
--青岛海尔(600690.SS)公布2012年一季度财报,公司实现净利润8.63亿元,同比增长13.36%.
**人民日报**
--在中国财政学会2012年年会暨全国财政理论研讨会上,财政部部长、中国财政学会会长谢旭人指出,在未来一段时期中国财政学会需要关注研究的重大问题,包括保持物价稳定的财政政策研究,加快转变经济发展方式的财政政策研究,合理调整国民收入分配关系的财政政策研究.
--香港特别行政区政府食物及卫生局局长周一岳日前宣布,香港私立医院决定明年停收"双非"(夫妻双方均非香港居民)孕妇,以全力应付本地孕妇的需求.而特区政府于4月17日已宣布公立医院明年也不接收"双非"孕妇.周一岳表示,私立医院在4月24日一致同意停止接受明年"双非"孕妇的分娩预约.
**21世纪经济报 道**
--据悉部分银行收紧平台贷监管尺度,自营资金停止投资城投债,但是多名业内人士近日表示,他们所在银行对银监会名单中退出类平台的贷款视为一般公司贷款,不受平台贷余额限制.
**第一财经日报**
--据悉,目前武汉、南昌、沈阳、蚌埠、克拉玛依、呼和浩特等多个二、三线城市，公积金贷款额度及比例已悄然松动,武汉最低允许仅支付两成首付.
--多位知情人士透露,上月启动的铁道部铁路车辆招标采购已经确定了货车车辆的中标方,其中包括中国北车601299.SS、中国南车(601766.SS)等多家上市公司获得了分食百亿"蛋糕"的机会.
--紫金矿业,601899.SS>发布2012年一季度财报,公司实现归属于上市公司股东的净利润10.70亿元,同比下跌23.27%;基本每股收益0.049元,同比下跌了23.27%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/沈燕; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI