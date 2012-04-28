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亚洲 | 2012年 4月 28日 星期六 13:12 BJT

〔中港股业绩〕中国太保首季净利大减81%,因退保金及资产减值准备增加

路透上海4月28日电---以市值计中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周六公布一季报,前三个月公司实现净利6.52亿元人民币,同比大减81.1%,因退保金增加以及计提资产减值准备上升等.

一季度中国太保实现保险业务收入493.89亿元,较上年同期增长2.6%;基本每股收益0.08元.

季报显示,退保金增加是由于部分银保产品退保增加.

中国太保A股周五收报21.72元,过去一个月累计上涨10.09%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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