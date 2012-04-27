潘基文称叙利亚没有遵守和平计划

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国4月26日电（记者 Michelle Nichols/Louis Charbonneau）---联合国秘书长潘基文周四表示，叙利亚政府没有遵守其对联合国和平计划做出的承诺，因该国尚未从城市地区撤离重武器和军队。
潘基文通过发言人发表声明称，联合国驻叙利亚的非武装观察员报告称，“人口密集的中心地区仍存在重武器、军事设备和军方人员”，他对这种情况“深表忧虑”。
声明指出，潘基文认为“叙利亚政府违背了从这些地区撤离军队和重武器的承诺”，并要求该国遵守承诺，不要再行拖延。
按照联合国-阿盟联合特使安南的和平计划，叙利亚岌岌可危的停火协议本月初付诸实施。据叙利亚常驻联合国代表贾法里（Bashar Ja'afari）称，该国外交部长瓦利德·穆阿利姆（Walid al-Moualem）本周六致信知会安南，该国已经从城市地区撤离了重武器和军队。
尽管已经停火，但叙利亚仍是战事不断。周三在哈马市（Hama）发生的一起爆炸事件，造成16人死亡。叙利亚当局谴责是“恐怖分子”炸弹制造者所为，但草根反对派组织--地方协调委员会（Local Coordination Committees）称，爆炸是军方发射的一枚火箭弹引起，造成逾50人死亡。
声明称：“(潘基文)秘书长对叙利亚国内暴力活动和杀戮事件不断深感震惊，当中包括发生在各种居民区的轰炸和爆炸事件以及武装冲突。”
“这种情况让人无法接受，必须立即停止。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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