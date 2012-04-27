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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:30 BJT

东航60亿美元订购20架波音777客机

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月26日电---据知情人士透露，中国东方航空公司(0670.HK)拟下单订购多达20架波音777(BA.N)宽体客机，总价值60亿美元，同时停止与空客的另一项合约，被推上中国和欧盟航空碳税争端的风口浪尖。

波音和空客EAD.PA正进行激烈且谨慎的竞争。东航取消了去年24架波音787 Dreamliner订单，而这笔订单则使得美国波音公司扳回一城。

两名知情人士称，东航将终止完成去年10月宣布的价值30亿美元的15架空客A3330订单。

波音、空客和东航拒绝对此发表评论。

东航上述两笔交易成型时间不同，订购机型也不同，但均突显飞机制造商迎合中国市场所面临的风险。中国和欧洲近期发生航空碳税争端。（完）

--编译：黎黎 发稿：王燕焜

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