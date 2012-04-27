〔中国基金〕首批短期理财基金面世,汇添富和华安30天理财产品下周将发

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月27日电---继华安基金公司短期理财基金获批后,中国汇添富基金公司的汇添富理财30天、60天产品亦双双获批,这意味公募基金将首次进军短期理财市场,与银行理财产品直接竞争.其中汇添富理财30天债券型基金和华安月月鑫短期理财债券型基金周五均公告称,将于5月2日(下周三)起发行.
华安月月鑫短期理财债券型基金发行公告称,以500万份为门槛,该基金分为A类基金和B类基金,超过500万份的A类基金可升格为B类基金.2012年第一期A类基金的参考年化收益率为3-4%,B类基金的参考年化收益率为3.24-4.24%.
汇添富公司周五新闻稿称,汇添富理财30天、60天产品有明确的投资期限,契合了投资者的需求,是基金业首次有明确投资期限的短期投资产品.
"汇添富理财30天、60天产品将以一个或两个完整的自然月为周期,进行循环滚动封闭,在到期日打开赎回.这样,有利于规模稳定、降低流动性管理压力,也有利于产品提高收益率."汇添富基金副总经理雷继明表示.
去年中国资本市场"股债双杀"格局令大多普通投资者转向收益率较稳定的银行理财产品,目前银行理财产品规模已达十多万亿元人民币,而公募基金的总规模仅2万多亿元.不过业内人士指出,目前基金业最大的营销渠道仍是银行,因此短期内银行理财产品的市场地位仍无法撼动.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI