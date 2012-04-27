版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 10:12 BJT

〔中国基金〕首批短期理财基金面世,汇添富和华安30天理财产品下周将发

路透上海4月27日电---继华安基金公司短期理财基金获批后,中国汇添富基金公司的汇添富理财30天、60天产品亦双双获批,这意味公募基金将首次进军短期理财市场,与银行理财产品直接竞争.其中汇添富理财30天债券型基金和华安月月鑫短期理财债券型基金周五均公告称,将于5月2日(下周三)起发行.

华安月月鑫短期理财债券型基金发行公告称,以500万份为门槛,该基金分为A类基金和B类基金,超过500万份的A类基金可升格为B类基金.2012年第一期A类基金的参考年化收益率为3-4%,B类基金的参考年化收益率为3.24-4.24%.

汇添富公司周五新闻稿称,汇添富理财30天、60天产品有明确的投资期限,契合了投资者的需求,是基金业首次有明确投资期限的短期投资产品.

"汇添富理财30天、60天产品将以一个或两个完整的自然月为周期,进行循环滚动封闭,在到期日打开赎回.这样,有利于规模稳定、降低流动性管理压力,也有利于产品提高收益率."汇添富基金副总经理雷继明表示.

去年中国资本市场"股债双杀"格局令大多普通投资者转向收益率较稳定的银行理财产品,目前银行理财产品规模已达十多万亿元人民币,而公募基金的总规模仅2万多亿元.不过业内人士指出,目前基金业最大的营销渠道仍是银行,因此短期内银行理财产品的市场地位仍无法撼动.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐