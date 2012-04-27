《交易视点》中国利率债宜维持轻仓,可适量参与中长期金融债--中信证券

路透上海4月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)利率市场投资策略报告认为，下一阶段政策放松、经济增速提高将带来市场风险偏好的转变，利率产品收益率或呈现震荡上行行情，在现券策略上，仍建议维持利率产品轻仓位的操作。

报告认为，由于金融债风险因素释放较国债更为充分，建议具有税收优势的配置型机构可适量参与中长期金融债。10年期国开债收益率突破4.5%平台上行的概率相对有限，交易价值明显优于其他利率产品。

而国债供应高峰到来将推高中长期国债收益率“箱型波动”的中枢；二季度震荡区间在3.4%-3.7%之间。在总体趋势不佳的大环境中，对中长期国债的波段操作也将颇具难度。

**二季度或降准1-2次**

当前整体货币条件依然偏紧，促进经济增长的首要条件是提高货币增速，数量型政策将先于价格型政策。预计二季度法定存款准备金率将下调1-2次，而存款基准利率下调的概率相对较小。

在外汇占款低水平增长环境下，“高法定、低超额”的准备金现状使得货币市场对抗外部冲击的缓冲区比较单薄，资金紧平衡状况可能会维持相当的一段时间。

若未来利率市场化进程加快，央行首要的货币政策执行目标可能会逐渐转变为维持一个合理的货币市场利率。在通胀没有显着下行的情况下，货币市场也不会过度宽松，预计7天回购利率的合理区间在3%-3.5%。

**国债收益率曲线或进一步陡峭化**

资金处于紧平衡状态使10年长期国债很难向下突破3.5%的平台。但通胀下行及海外市场波动，将使得国债收益率面临无形的顶部。

1-3年、7-10年国债期限利差均显着低于长期均值水平。伴随下半年经济逐步复苏和通胀反弹，国债收益率曲线存在进一步陡峭化的可能。

金融债隐含税率升至较高水平，利率风险释放较国债更为充分；10年国开债收益率接近去年4.5%的平台期，收益率将暂时进入盘整阶段。未来金融债与国债利差收窄更可能以国债收益率走高的方式实现。

而利率产品弱势环境是国开债收益率急速上升的主要原因，供应压力过大进一步强化了这一趋势。在弱市环境和国开债供给结构发生改变之前，其与非国开债的利差还将保持较高水平。(完)

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