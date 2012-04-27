〔中国个股〕深发展吸收合并平安银行获银监会批准--公告

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京4月27日电---中国深圳发展银行(000001.SZ)周四晚间发布公告称,该行吸收合并平安银行已获得银监会批准,"平深恋"即将修成正果.
公告称,深发展于2012年4月26日收到中国银行业监督管理委员会批复,同意深发展吸收合并控股子公司平安银行.本次批复后,深发展和平安银行还需要履行一系列法律手续,以完成两行合并.
合并后银行的名称为"平安银行股份有限公司",已获得深发展股东大会通过,更名相关工作将在两行正式合并后逐步推进.深发展已于2011年第三季度开始披露两行合并的财务数据.
"平深恋"始自2010年,深发展向国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)定向增发股份,平安以所持有的平安银行股份加现金认购.之后,深发展成为平安银行持股90.75%的股东,中国平安持有深发展股份比例增至52.38%.
深发展周四发布的2012年一季报显示,报告期内,实现归属于上市公司股东净利润同比大增42.74%.[ID:nSB1512018]
深发展周四报收16.58元.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI