版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 09:26 BJT

〔中国个股〕深发展吸收合并平安银行获银监会批准--公告

路透北京4月27日电---中国深圳发展银行(000001.SZ)周四晚间发布公告称,该行吸收合并平安银行已获得银监会批准,"平深恋"即将修成正果.

公告称,深发展于2012年4月26日收到中国银行业监督管理委员会批复,同意深发展吸收合并控股子公司平安银行.本次批复后,深发展和平安银行还需要履行一系列法律手续,以完成两行合并.

合并后银行的名称为"平安银行股份有限公司",已获得深发展股东大会通过,更名相关工作将在两行正式合并后逐步推进.深发展已于2011年第三季度开始披露两行合并的财务数据.

"平深恋"始自2010年,深发展向国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)定向增发股份,平安以所持有的平安银行股份加现金认购.之后,深发展成为平安银行持股90.75%的股东,中国平安持有深发展股份比例增至52.38%.

深发展周四发布的2012年一季报显示,报告期内,实现归属于上市公司股东净利润同比大增42.74%.[ID:nSB1512018]

深发展周四报收16.58元.(完)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐