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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 09:08 BJT

〔全球金市〕金价变动不大,市场等待日本央行会议结果

路透新加坡4月27日电---黄金周五走势挣扎,此前标准普尔下调西班牙债信评等后欧元承压,同时投资者等待日内稍晚日本央行的货币政策决定,准备将其作为未来交投指引.

0036GMT,现货金几无变动,报每盎司1,656.65美元.本周有望收涨0.9%.上日曾触及两周高位1,660.60美元.

美国期金GCcv1下跌0.2%,报1,657.40美元.

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