《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日(II)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
**证券时报**
--中国国家发改委价格司副司长周望军称,全国各地正在准备召开阶梯电价政策听证会,就各省份阶梯电价具体方案听取意见.由于各地经济社会条件差别较大,阶梯电价政策不搞全国一刀切.
--截至4月25日,在已披露2012年一季报的1,922家上市公司中,电力行业、通信运营和景点行业类上市公司排在净利润增幅前三位;而业绩增速下降明显的主要是航运、钢铁和其他采掘业.
**东方早报**
--继深圳银监局宣布将小微企业不良贷款容忍率提高至5%后,上海也将通过专设风险补偿金补偿商业银行实际的贷款损失,把试点区域科技型中小企业的不良贷款容忍率提高至5%.
**经济参考报**
--分析人士认为,农业生产已进入"高成本时代",高企的成本对物价上涨构成较大压力.政府应通过提高补贴水平、加大农业基础设施建设、促进规模化发展等措施,减小成本上涨对农业生产带来的冲击.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI