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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 10:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月27日(II)

**证券时报**

--中国国家发改委价格司副司长周望军称,全国各地正在准备召开阶梯电价政策听证会,就各省份阶梯电价具体方案听取意见.由于各地经济社会条件差别较大,阶梯电价政策不搞全国一刀切.

--截至4月25日,在已披露2012年一季报的1,922家上市公司中,电力行业、通信运营和景点行业类上市公司排在净利润增幅前三位;而业绩增速下降明显的主要是航运、钢铁和其他采掘业.

**东方早报**

--继深圳银监局宣布将小微企业不良贷款容忍率提高至5%后,上海也将通过专设风险补偿金补偿商业银行实际的贷款损失,把试点区域科技型中小企业的不良贷款容忍率提高至5%.

**经济参考报**

--分析人士认为,农业生产已进入"高成本时代",高企的成本对物价上涨构成较大压力.政府应通过提高补贴水平、加大农业基础设施建设、促进规模化发展等措施,减小成本上涨对农业生产带来的冲击.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 黄凯

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