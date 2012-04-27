〔路透调查〕主要公债收益率未来一年料仅略微上升

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透伦敦4月26日电---路透调查显示,公债收益率(殖利率)未来12个月料将略微上涨,受访分析师对经济长时间疲弱的担忧在4月更加浓厚.
此次路透采访约40位固定收益策略师和分析师得出的结果显示,美国、德国和英国指标10年期公债收益率未来12个月料仅上涨50个基点左右.
与过去七个月的月度调查相比,此次月度调查结果亦无太大差别,暗示分析师日益认为主要经济体恢复明显成长、公债收益率随之扬升还需数年时间.
因此调查显示收益率未来一年仅会温和上升,这股趋势看上去还会持续.
由于欧洲经济体境况艰难,主要央行利率保持在低位,所以主要国家的公债收益率未来一年少有上行动力.调查还显示,主要公债间的利差料几无变动.
美国和英国10年期公债收益率2011年分别下跌约140个基点,德债收益率大跌100个基点,分析师大多没有预见到这种情况.
分析师预估中值显示,10年期德债收益率在12个月后料为2.35%,不过预估区间是九次调查里最窄的一次,表明分析师对德债需求程度更有把握.
像先前一样,焦点将停留在欧元区公债市场,寻找二线国家压力增大的迹象.意大利和西班牙看上去情况脆弱.
小样本调查显示,意大利债券收益率在未来12个月中料将逐步下降.
"欧元区内部的利差似乎目前已企稳,但这是利差进一步扩大前的停歇,还是要触顶修正,目前下结论还过早."加拿大皇家银行欧洲策略策略主管Peter Schaffrik表示.
欲览此次调查图表,请点击(link.reuters.com/jaj87s)
未来一年中,10年期美债较德债利差料将保持在约20-30个基点的窄幅区间.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。