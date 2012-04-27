〔路透调查〕主要公债收益率未来一年料仅略微上升

路透伦敦4月26日电---路透调查显示,公债收益率(殖利率)未来12个月料将略微上涨,受访分析师对经济长时间疲弱的担忧在4月更加浓厚.

此次路透采访约40位固定收益策略师和分析师得出的结果显示,美国、德国和英国指标10年期公债收益率未来12个月料仅上涨50个基点左右.

与过去七个月的月度调查相比,此次月度调查结果亦无太大差别,暗示分析师日益认为主要经济体恢复明显成长、公债收益率随之扬升还需数年时间.

因此调查显示收益率未来一年仅会温和上升,这股趋势看上去还会持续.

由于欧洲经济体境况艰难,主要央行利率保持在低位,所以主要国家的公债收益率未来一年少有上行动力.调查还显示,主要公债间的利差料几无变动.

美国和英国10年期公债收益率2011年分别下跌约140个基点,德债收益率大跌100个基点,分析师大多没有预见到这种情况.

分析师预估中值显示,10年期德债收益率在12个月后料为2.35%,不过预估区间是九次调查里最窄的一次,表明分析师对德债需求程度更有把握.

像先前一样,焦点将停留在欧元区公债市场,寻找二线国家压力增大的迹象.意大利和西班牙看上去情况脆弱.

小样本调查显示,意大利债券收益率在未来12个月中料将逐步下降.

"欧元区内部的利差似乎目前已企稳,但这是利差进一步扩大前的停歇,还是要触顶修正,目前下结论还过早."加拿大皇家银行欧洲策略策略主管Peter Schaffrik表示.

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(link.reuters.com/maj87s)

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未来一年中,10年期美债较德债利差料将保持在约20-30个基点的窄幅区间.(完)