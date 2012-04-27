《韩股业绩焦点》三星电子第一季营业利润创纪录,手机销量大增

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
* 第一季营业利润5.85万亿韩元,预估为5.8万亿
* 移动部门获利4.27万亿韩元,利润率跳升
* 芯片业务获利下降一半以上,至7,600亿韩元
* 公司预计第二季保持盈利势头
* 三星股价上涨2.5%,大盘上涨0.8%
路透首尔4月27日电---韩国三星电子(005930.KS)周五公布,公司季度获利创下最高纪录水准,因其Galaxy智能手机和Note手机/平板电脑助其从诺基亚NOK1V.HE手中赢得市场份额.此外三星在电视和记忆体晶片(存储器芯片)上强于日本竞争对手,亦扶助业绩.
三星电子预计,强劲的盈利势头将在第二季延续,受到新款移动产品推出、电脑需求升温及存储芯片价格反弹的驱动.
三星电子未具体公布第一季智能电话和手机的出货量数据,但分析师估计,其已终结诺基亚在全球手机市场长达14年的领导地位,销量首次超过困境中的诺基亚.
今年1-3月,诺基亚售出8,300万部手机,包括1,200万部智能手机.而分析师估计,同期三星的手机销量达到9,000万部,其中包括4,400万部智能手机.
三星电子表示,1-3月营业利润为5.85万亿(兆)韩元(51.5亿美元),符合5.8万亿韩元的自家预估,并超出上年同期的2.95万亿获利近一倍.2011年第四季,三星电子的营业利润为5.3万亿韩元.
在周五大市略微走坚的背景下,三星电子股价上涨2.5%,至137.3万韩元的纪录高位,今年以来涨幅已接近30%.
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。