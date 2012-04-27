《韩股业绩焦点》三星电子第一季营业利润创纪录,手机销量大增

* 第一季营业利润5.85万亿韩元,预估为5.8万亿

* 移动部门获利4.27万亿韩元,利润率跳升

* 芯片业务获利下降一半以上,至7,600亿韩元

* 公司预计第二季保持盈利势头

* 三星股价上涨2.5%,大盘上涨0.8%

路透首尔4月27日电---韩国三星电子(005930.KS)周五公布,公司季度获利创下最高纪录水准,因其Galaxy智能手机和Note手机/平板电脑助其从诺基亚NOK1V.HE手中赢得市场份额.此外三星在电视和记忆体晶片(存储器芯片)上强于日本竞争对手,亦扶助业绩.

三星电子预计,强劲的盈利势头将在第二季延续,受到新款移动产品推出、电脑需求升温及存储芯片价格反弹的驱动.

三星电子未具体公布第一季智能电话和手机的出货量数据,但分析师估计,其已终结诺基亚在全球手机市场长达14年的领导地位,销量首次超过困境中的诺基亚.

今年1-3月,诺基亚售出8,300万部手机,包括1,200万部智能手机.而分析师估计,同期三星的手机销量达到9,000万部,其中包括4,400万部智能手机.

三星电子表示,1-3月营业利润为5.85万亿(兆)韩元(51.5亿美元),符合5.8万亿韩元的自家预估,并超出上年同期的2.95万亿获利近一倍.2011年第四季,三星电子的营业利润为5.3万亿韩元.