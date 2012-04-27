《独家新闻》联合国拟向叙利亚提供人道主义援助

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦4月26日电---联合国使团发现，叙利亚冲突已持续一年多时间，该国基础设施受到严重破坏，部分水电供应中断，许多家庭的基本日常需求得不到满足。

路透周四获得的联合国文件显示，联合国根据其与叙利亚官员3月18-26日进行的联合评估，制定了一项提供人道援助的秘密计划。

联合国正在筹备一项重大援助行动，上周五在日内瓦召开的闭门会议中，联合国呼吁与会国总计捐款1.8亿美元，这项“叙利亚响应计划”（Syria Response Plan）为此呼吁提供了基础。

文件显示，联合国使团到访的叙利亚十个省份中，至少有100万叙利亚人需要人道主义援助。在大多数这些省中，基本药品紧缺，食品价格飙升。

“（这些地区）的工作和生活已经被打乱……商品价格上涨，由于局势不稳且资金紧张，许多人无法满足他们的基本日常需求，也不能获得基本的社会服务，”文件称。

“在发生过武装冲突的地区，住房、基础设施和社会服务设施遭到严重破坏，燃料短缺影响水电供应。”

这项为期六个月的援助计划包括46个项目，涵盖食品、卫生、避难所、供水和卫生等11个行业。

但文件称，叙利亚当局还得批准该计划，向联合国援助人员发放签证，并让海关允许货物进入。此外，还需保障人员安全。（完）