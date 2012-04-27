〔路透调查〕投资者坡元持仓升至三个月高位,对亚币看法更乐观

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透新加坡4月26日电---周四公布的路透调查显示,在过去两周间投资者的新加坡坡元持仓增加逾一倍,至近三个月最高.此前新加坡金管局意外收紧政策以对抗通胀.
据路透对12名外汇分析师的访问结果显示,外汇人士在4月中旬增持多数亚洲货币,对人民币的押注增加近三倍,并略为看多韩元.
但对印度卢比的空头仓位增加近一倍至五个月最高,并继续看空印尼卢比.
新加坡金管局4月13日意外微幅收紧政策,重申将让坡元SGDX="温和逐步"升值,因通胀压力持续.[ID:nST0511845]
该国通胀率3月大幅上升,助燃了金管局10月或将进一步收紧政策的预期.
加上将有更多资金流入的预期,坡元/美元周四突破1.2430-1.2438的趋势线阻力区间.
但投资者担心金管局可能出手干预坡元升值速度,因目前坡元技术面接近超买.
4月12日的路透调查显示,汇市人士已经小幅增持坡元,当时金管局会议尚未召开.
该路透调查旨在评估市场对九种亚洲货币兑美元的仓位状况,包括人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.
调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果ASIAPOSN如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
4月26日 -0.68 -0.06 -1.43 0.21 -0.36 1.38 -0.33 -0.76 -0.19
4月12日 -0.19 0.61 -0.66 0.45 -0.26 0.74 -0.18 -0.65 -0.37
3月29日 -0.27 0.45 -0.54 0.37 -0.13 0.79 -0.36 -0.24 -0.10
3月15日 0.08 -0.28 -0.59 0.28 -0.15 0.35 -0.61 -0.53 -0.41
3月 1日 -1.00 -1.15 -1.30 -0.10 -0.54 -0.72 -1.63 -0.59 -1.25
2月16日 -0.98 -0.74 -0.27 -0.35 -0.39 -0.71 -0.61 -0.52 -0.44
2月 2日 -1.00 -1.45 -1.56 -0.86 -0.95 -1.50 -1.59 -1.07 --
------------------------------------------------------------------------ (完)
--编译 艾茂林;审校 程琳
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
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