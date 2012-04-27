〔路透调查〕韩国4月CPI增幅料将升高,出口料疲弱

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
公布数据:韩国3月工业生产,4月贸易收支和消费者物价指数(CPI)
公布时间:工业生产(4月29日2300GMT)
贸易收支(5月1日0000GMT)
CPI (4月30日2300GMT)
3月工业生产增幅(%)
预估中值 估值区间 受访人数 ^前值
+2.5(较上年同期) -2.8至+5.0 17 +14.4
+0.2(较上月,经季节调整) -2.3至+1.9 15 +0.8
4月出口(%)
预估中值 估值区间 受访人数 *前值
-1.5(较上年同期) -6.8至+2.2 17 -1.4
4月进口(%)
预估中值 估值区间 受访人数 *前值
+1.4(较上年同期) -3.3至+4.1 16 -1.4
4月消费者物价指数(CPI)增幅(%)
预估中值 估值区间 受访人数 前值
+2.8(较上年同期) +2.4至+2.9 16 +2.6
+0.3(较上月,未经季节调整)-0.1至+0.4 14 -0.1
^ 有待修正
* 4月15日修正
观察重点:
- 3月工业生产料较前月几乎持平,因对欧元区和中国出口疲弱.同时国内需求因就业成长放缓和消费者信心不振而继续下跌.
- 3月经季节调整工业生产增长0.2%的预期中值,将使1-3月的平均按月增幅达到1.4%,远好于上一季度的0.4%降幅.
- 4月通胀年率料从3月的2.6%升为2.8%.3月通胀年率触及20个月低位.预计通胀年率仍低于韩国央行2-4%目标区间的中点.
- 4月出口料较上年同期下跌1.5%,因美国经济复苏的作用被欧洲需求低迷所抵消,此外工作日较少也是原因之一.(完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。