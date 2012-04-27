〔路透调查〕韩国4月CPI增幅料将升高,出口料疲弱

公布数据:韩国3月工业生产,4月贸易收支和消费者物价指数(CPI)

公布时间:工业生产(4月29日2300GMT)

贸易收支(5月1日0000GMT)

CPI (4月30日2300GMT)

3月工业生产增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 ^前值

+2.5(较上年同期) -2.8至+5.0 17 +14.4

+0.2(较上月,经季节调整) -2.3至+1.9 15 +0.8

4月出口(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

-1.5(较上年同期) -6.8至+2.2 17 -1.4

4月进口(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

+1.4(较上年同期) -3.3至+4.1 16 -1.4

4月消费者物价指数(CPI)增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 前值

+2.8(较上年同期) +2.4至+2.9 16 +2.6

+0.3(较上月,未经季节调整)-0.1至+0.4 14 -0.1

^ 有待修正

* 4月15日修正

观察重点:

- 3月工业生产料较前月几乎持平,因对欧元区和中国出口疲弱.同时国内需求因就业成长放缓和消费者信心不振而继续下跌.

- 3月经季节调整工业生产增长0.2%的预期中值,将使1-3月的平均按月增幅达到1.4%,远好于上一季度的0.4%降幅.

- 4月通胀年率料从3月的2.6%升为2.8%.3月通胀年率触及20个月低位.预计通胀年率仍低于韩国央行2-4%目标区间的中点.

- 4月出口料较上年同期下跌1.5%,因美国经济复苏的作用被欧洲需求低迷所抵消,此外工作日较少也是原因之一.(完)