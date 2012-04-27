《欧美金融市场假期一览表》--4月27日-12月31日

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
欧洲和美国金融市场假期如下:
5月 1日(周二)--法国、德国、意大利、瑞士
5月 7日(周一)--英国
5月17日(周四)--瑞士
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国、瑞士
6月 4日(周一)--英国
6月 5日(周二)--英国
7月 2日(周一)--加拿大
7月 4日(周三)--美国
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--编译 肖群英
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。