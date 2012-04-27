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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 09:48 BJT

〔标题新闻〕菲律宾2月进口较上年同期增4.9%至49.9亿美元,较前月降2.8%;贸易逆差5.62亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP9E8DT011]

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