〔基金观点〕Tiberius押注长期美国原油期货上涨,锡价今年涨10%-20%

路透瑞士洛桑4月26日电---瑞士对冲基金Tiberius执行长兼大宗商品交易部门主管Christoph Eibl称,公司押注长期美国原油期货上涨和锡价走强,欲以此扳回该基金第一季的疲弱表现.

Christoph Eibl表示,其团队在天然气投资上亏损后,相较其自身指标,第一季基金整体录得约1%-1.5%的小幅亏损.

纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气期货NGc14月降至10年低位,因页岩气勘探热潮遭遇暖冬,导致美国天然气库存触及纪录高位且价格重跌.

Eibl表示,今年的一项重要交易就是追高长期美国原油期货,从2013年第一季开始,逆价差会趋于消除.

Eibl指出,"受伊朗风险溢价影响,近月合约走高,我们认为这种情况终将再度被市场消化掉...你将看到曲线变平."其并补充道,2015年12月合约CLc43等此类期约价值被低估.

近月合约目前较2015年12月合约升水约11美元.

美国原油期货CLc1今年以来上升5美元左右,受伊朗供应减少的前景提振,且市场担忧伊朗备受争议的核计划可能导致动荡.

Eibl预计,此危机将得到和平解决,并不预计出口会突然下滑.

当被问及会首选何种金属进行投资时他表示,锡今年可能会上涨约10%-20%.

"购买锡是显而易见的事.这是种稀缺的商品,供应中断,库存低,所有先决条件都在让这成为具有吸引力的交易."(完)