〔基金观点〕Tiberius押注长期美国原油期货上涨,锡价今年涨10%-20%

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透瑞士洛桑4月26日电---瑞士对冲基金Tiberius执行长兼大宗商品交易部门主管Christoph Eibl称,公司押注长期美国原油期货上涨和锡价走强,欲以此扳回该基金第一季的疲弱表现.
Christoph Eibl表示,其团队在天然气投资上亏损后,相较其自身指标,第一季基金整体录得约1%-1.5%的小幅亏损.
纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气期货NGc14月降至10年低位,因页岩气勘探热潮遭遇暖冬,导致美国天然气库存触及纪录高位且价格重跌.
Eibl表示,今年的一项重要交易就是追高长期美国原油期货,从2013年第一季开始,逆价差会趋于消除.
Eibl指出,"受伊朗风险溢价影响,近月合约走高,我们认为这种情况终将再度被市场消化掉...你将看到曲线变平."其并补充道,2015年12月合约CLc43等此类期约价值被低估.
近月合约目前较2015年12月合约升水约11美元.
美国原油期货CLc1今年以来上升5美元左右,受伊朗供应减少的前景提振,且市场担忧伊朗备受争议的核计划可能导致动荡.
Eibl预计,此危机将得到和平解决,并不预计出口会突然下滑.
当被问及会首选何种金属进行投资时他表示,锡今年可能会上涨约10%-20%.
"购买锡是显而易见的事.这是种稀缺的商品,供应中断,库存低,所有先决条件都在让这成为具有吸引力的交易."(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。