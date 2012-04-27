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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 10:18 BJT

〔全球金融〕韩国央行称已开始投资中国人民币政府债券

路透首尔4月27日电---韩国央行周五表示,已于4月24日开始投资中国人民币政府债券,投资上限为200亿元人民币(31.7亿美元).

韩国央行在声明中称,此投资举措为长期计划的一部分,用来使其外汇储备多样化,并扩充人民币投资组合.

韩国央行1月从中国人民银行得到中国债券的投资配额.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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