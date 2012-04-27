〔全球金融〕韩国央行称已开始投资中国人民币政府债券

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透首尔4月27日电---韩国央行周五表示,已于4月24日开始投资中国人民币政府债券,投资上限为200亿元人民币(31.7亿美元).
韩国央行在声明中称,此投资举措为长期计划的一部分,用来使其外汇储备多样化,并扩充人民币投资组合.
韩国央行1月从中国人民银行得到中国债券的投资配额.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。