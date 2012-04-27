(重发)宾拉登之死周年将至 美国防恐怖袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月26日电---下周是宾拉登之死一周年，美国总统奥巴马已考量美国遭攻击的潜在威胁，但目前并无切实证据表明基地组织策划报复性袭击。

去年美军海豹特战队击毙宾拉登，被奥巴马政府视为重大成就，这或许有助树立奥巴马在国家安全方面强有力的形象。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）说：“目前还没有可靠情报表明基地等恐怖组织策划在宾拉登之死周年攻击美国。”

但他强调指出，基地组织发动报复性攻击的风险还是存在的。

他说：“我们认为，基地组织和关联组织仍打算在美国本土发动攻击，可能是为了报复宾拉登之死，但未必就是在周年之际。”

他补充道，奥巴马已下令国家安全部门“采取一切必要措施保护美国人民”。（完）