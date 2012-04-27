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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 10:42 BJT

〔手机产业〕三星电子第一季手机销量超过诺基亚,首夺榜首地位

路透首尔4月27日电---研究公司Strategy Analytics周五公布的报告显示,韩国三星电子(005930.KS)第一季手机销量超越诺基亚NOK1V.HE,首次成为全球最大的手机制造商,打破了这家芬兰企业14年的霸主地位.

Strategy Analytics称,三星第一季手机销量为9,350万部,占全球手机市场的25.4%.

诺基亚第一季手机销量为8,270万部,占全球手机市场的22.5%.苹果(AAPL.O)手机销量排名第三,市占率9.5%.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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