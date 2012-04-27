〔手机产业〕三星电子第一季手机销量超过诺基亚,首夺榜首地位

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透首尔4月27日电---研究公司Strategy Analytics周五公布的报告显示,韩国三星电子(005930.KS)第一季手机销量超越诺基亚NOK1V.HE,首次成为全球最大的手机制造商,打破了这家芬兰企业14年的霸主地位.
Strategy Analytics称,三星第一季手机销量为9,350万部,占全球手机市场的25.4%.
诺基亚第一季手机销量为8,270万部,占全球手机市场的22.5%.苹果(AAPL.O)手机销量排名第三,市占率9.5%.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。