《交易视点》信用风险偏好续升,中国中低评级债行情将延续--中信证券

路透上海4月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品策略报告称,债市信用风险的偏好仍会持续上升，低评级债行情可能延续至二季度末，持续时间较长。信用债配置比例建议按照20%：40%：40%配置高等级中票、AA中票或公司债、城投债。

报告认为，在曲线陡峭化的过程中，中短期品种更优，考虑曲线及久期因素，3年期是较好选择，5年期及10年期在风险继续释放后可以关注其波段交易机会。

另外，AA级产业债的票息回报将会超越价差回报，交易价值明显下降，其投资价值更多体现在票息较高，虽未到卖出时机，但要开始关注其利率风险；低等级的城投债交易价值依然明显，价差回报仍会较为明显。

**城投债的空间有多大？**

从城投债收益率表现看，交易所明显领涨于银行间市场，可能与交易所市场反应敏感、交易相对连续有关。从期限看，基本出现普涨行情，3月以来，7年以内品种收 益率明显下行。从评级看，3月以来，中低评级的A+到AA品种的下行幅度较大。

城投债的强势大多伴随着相对宽松的资金面，目前流动性可能将保持相对宽松的局面，有利于城投债市场维持强势。

信用风险方面，2月下旬发改委召开企业债券兑付（回售）座谈会，要求保证企业到期按时兑付，而且未来城投企业的经营和资产划转等操作也将更为规范；银监会对平台贷款进入化解和处理阶段，对平台的贷款政策有所松动；加上11海龙CP01的顺利兑付，有助于降低市场对城投债等中低品种信用风险的担忧，提升市场风险投资偏好。

目前非城投类的债券收益率均已降至低位，其中AAA收益率已开始低位震荡上行，而AA级中低评级债收益率在大幅下降后，也已处于低位。唯有城投债与AA的利差虽然明显下降，但目前仍处于高位，还有相对优势，下行空间明显。

城投债如果区分为优质和低资质的城投债，则内部仍然进行类似整个债券市场的轮动：由高等级向低等级转移。优质城投债收益率经过前期的大幅下降后，降幅可能趋缓，而且空间有限。而低资质城投债受益于高收益率，收益率仍有较大空间，可能下行至7-7.5%的水平。

**投资风格的周期轮动或已接近尾声阶段**

2012年前4个月，收益率曲线呈现典型的陡峭化下行的趋势。与国债相比，信用债2月份之后明显增陡，且评级越低则陡峭化越明显。经济从衰退至复苏阶段，曲线的长短期利差会出现明显的扩大。

曲线增陡主要分两个阶段：第一阶段，受流动性宽松和基本面的影响，曲线陡峭化下行。第二阶段，经济逐渐进入复苏，长端收益率开始见底回升，而短端收益率仍受流动性宽松支撑较为稳定，曲线呈陡峭化上行。AAA级目前已经逐渐步入陡峭化的第二阶段，需要关注。

2012年，债券市场演绎了与2009年大致相同的投资风格轮动的故事。自2月份以来，AA级中票回报已连续三个月超越高等级债，AA级与AAA级的等级利差已经降至80bp左右，继续明显缩窄的空间有限。

AAA级5年期收益率从2月初的4.5%上升至目前的4.85%左右，信用利差由140bp升至170bp，调整后的高等级债安全边际有所恢复，但还未到具备绝对投资价值的水平。

10年期AAA级收益率由4.8%升至5.2%，与国债利差由135bp升至165bp，调整后的安全边际也有所恢复；二季度中长期债的供给量较大，对收益率可能会有所冲击，如果收益率上升幅度较大，在供给充足的二季度可以考虑作为10年国债的替代品种进行配置，可能存在一定的波段机会。

AA级中票收益率和信用利差持续大幅下降后，持有价值高于交易价值；从净价回报角度考虑，AA级中票未来明显超越高等级债的可能性逐步降低，同步或略超出的可能性较大。

**风险展望**

经过二季度收益率的大幅下降后，到二季度末和三季度初低等级产业债和城投债收益率也将降至较低水平，信用安全边际较现在会明显降低。而同时CPI和经济均将见底回升，利率风险加大。信用债虽面临企业盈利、财务状况的好转带来的信用改善的支撑，但也将面临利率风险上升的冲击。

我们倾向于认为，信用改善的支持早已反映在信用利差的大幅下降中，届时利率风险的冲击将会高于信用改善的支撑。债券市场经历完整的周期轮转后，除非经济及外部环境出现重大变化，否则很难再进行一轮新的轮动，届时信用债仅有的优势将会是票息，而利率风险将不会明显低于利率产品。

每一轮行情结束都伴随低等级债信用利差大幅缩窄，密切关注信用利差的变动，降至新的低位将是利率风险来临前的警示。(完)

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