《热点透视》艾克森美孚增加股息讨好股东,但效果可能并不明显

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撰稿 Christopher Swann 编译 许娜

路透纽约4月26日电---艾克森美孚(XOM.N)正迎头追赶同业的派息力度.这位石油巨头周三宣布第二季股息增加21%,朝正确方向迈进了一步.但其周四公布的第一季财报显示获利不及分析师预期,表明此举在一定程度上是为了讨好股东.

作为全球最大的上市石油公司,艾克森美孚现在也是股息派发大户.根据标准普尔的数据,此次增加股息可能让其今年掏出107亿美元,高于其它公司.股东将对此表示欢迎,因为该公司以前更倾向于回购股票,相对于获利而言,派息力度一直不如同业.

去年,该公司将获利的22%用于派息,不及康菲石油国际(COP.N)的29%,而考虑到后者去年5月1日分拆旗下精炼部门,分析师预计差距会更加明显.艾克森美孚的派息力度也总赶不上雪佛龙CHV.N,后者上季股息支出占获利的31%,而前者只有24%.此次增加股息将使艾克森美孚有望追上雪佛龙2012年的派息力度,后者今年股息支出料达获利的27%左右.

艾克森美孚似乎也在为其回购股票辩解.而有些时候,这些举动并不合时宜.2008年该公司股价创下纪录高位,但其回购股票的活动却达到顶峰;2010年该公司股价下挫,但其回购股票的活动却骤减.近期股票回购活动变得更加稳定,至少降低了其踏错点的风险.

但是,对投资者而言,前景光明的迹象很少.作为美国最大的天然气生产商,艾克森美孚因国内气价处于10年低位而痛苦不堪.遗憾的是,该公司第一季却只有美国天然气产量较上年同期增长.全球石油和天然气产量整体下降5%提醒人们,一个大型石油公司很难仅靠陈旧钻井来弥补产量下滑.

勘探和开采新石油和天然气储备的支出较上年同期增长13%,充分说明了这一问题.投资者可能不会对艾克森美孚这次增加股息而高兴太长时间.(完)