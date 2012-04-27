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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 10:46 BJT

〔中国新债〕美克投资集团下周四将发行3.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月27日电---中国美克投资集团有限公司周五公告称,将于下周四(5月3日)在银行
间债市簿记建档发行3.5亿元人民币的短期融资券,期限一年.

  美克投资集团旗下有上市公司美克股份(600337.SS).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  美克投资集团  3.5      3.5     12   5/3簿记建档    国开行       AA-       5/4         5/7
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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