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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 10:49 BJT

《全球市场》股市上扬,但西班牙遭降评限制涨幅

* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太地区股指升0.2%,日经指数跌0.1%

* 科技类股和韩国股市因三星获利创纪录而上扬

* 欧元下跌,之前西班牙债信评级遭下调

* 静候日本央行决定

路透东京4月27日电---亚洲股市周五上扬,追随美股升势.隔夜美国公布强劲的楼市数据和企业财报,美股跳涨.但在标普调降西班牙评级后,对欧洲银行业体质的担忧打压投资者的风险偏好.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS涨0.2%,科技类股.MIAPJIT00PUS领涨,涨幅超过1%.

韩国综合股价指数.KS11领跑亚洲股市,因三星电子(005930.KS)首季获利创51.5亿美元的纪录高位,提振该股涨2.5%至盘中纪录高点137.3万韩元.

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