更正:《欧洲央行焦点》对跨境支付体系隐藏定时炸弹的担忧并未找对重点

(更正:因译文有误,第一个小标前一段应改为"这个潜在最大威胁迫使德国继续留在欧元区",非"可能是德国续留在欧元区所面临的最大威胁")

撰稿 Marc Jones 编译 隋芬/李爽/程琳

路透法兰克福4月26日电---希腊等债务缠身欧元区国家欠德国央行的债务越积越多,在德国一些地方掀起热议,但议论并未找对重点,因倘若欧元能完整无缺渡过危机,这些债务基本不会造成什么伤害.

危机期间,希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙已在欧元区的跨境TARGET2支付体系对德国央行欠下6,150亿欧元.这些国家曾靠外国投资来平衡其购买德国商品的支出,但这样的来源现已枯竭.

焦虑不安的储户把资金转出身陷困境的国家,而德国及欧元区其他情况较好北部核心国的银行也不再对二线国家银行提供贷款,这些都使问题被进一步放大.

这种失灵现象造成货币体系陷入单向流动局面,并迫使强国的央行拿出巨额资金来打通流动渠道.

在TARGET2的虚拟世界中,希腊目前赤字1,090亿欧元,意大利赤字2,700亿欧元,西班牙与爱尔兰分别是2,520亿与1,150亿欧元,而德国、芬兰、卢森堡与荷兰都有相当大的正余额.

不过,对这种失衡恐将损害德国经济中贷款活动的担忧,一些分析师不以为意.有人担心这些欠款实则代表了对困境国家的隐形援助,这种忧虑反映出了德国对被迫援助濒临破产欧洲伙伴的抱怨心理.

像德国智库Ifo主席辛纳等批评人士称,"欠条"的大规模积累正在形成一颗定时炸弹,一旦欧元区分崩离析就会引爆.

"不能排除德国在欧元区解体的情境下将被迫勾销这些借据."他与同事Timo Wollmershaeuser在最近一篇学术论文中写道.

"这个潜在最大威胁迫使德国继续留在欧元区,并促使德国接受像2011年10月达成的那类慷慨援助措施."

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**资金"铁路网"**

尽管专业上讲TARGET2有点令人难以理解,但实际上就是一个简单的体系,其运行有点类似铁路网,该体系拥有17个国家分支,但终点只有一个中央车站,即欧洲央行.

TARGET2的行程不是直接从德国到希腊或者葡萄牙,因此游客--也就是该体系中的资金--总是必须在中央车站换乘,从一个国家转到另一个国家.

以实际例子来说,如果希腊一家企业或消费者从德国购买了一台机器或奔驰,付款就要先通过希腊央行那条线的终点,然后再转至包含德国央行资金的德国央行"那列车"上,再到卖家账户.

这就是危机令情况复杂的原因所在.

如果游客只朝一个方向走--就像现在在欧元区内支付那样,因为德国商品继续售出,但二线国家的支出或投资则微乎其微--那么火车的运营商由南向北输送的乘客则比反方向要多.

TARGET2体系中可运行的"列车"没有数量限制,因此铁路网继续运作,因为德国只需在由南至北的支线上增加车次就可以解决入境资金流问题了.

德国企业因此继续获得二线国家销售付款,但由于所有交易都要在中央车站停始,因此如果该体系必须达到均衡,希腊、葡萄牙和意大利等国就实质上"亏欠"德国许多资金列车.

**脱离目标**

当前争论的核心就是这种不均衡,或者所谓的TARGET2"欠款".

辛纳和索罗斯等批评人士指出,尽管欧元区各国央行实行损失共担体系,但任何国家撤出欧元区可能都不会偿还"欠款",令德国限于危难之中.

他们还表示,欠款不断增多,实际上相当于瞒着公众背地里给困难国家塞钱.

辛纳称:"如果这场灾难打击到全部欧猪国家(PIIGS),德国就要按照在欧洲央行约43%的出资份额负起责任."这一数字目前总计为2,650亿欧元.

德国央行总裁魏德曼最近向欧洲央行总裁德拉吉提过该问题.

与辛纳不同,魏德曼强调不能对TARGET2设限,并且不能期待二线国家的央行提供黄金或其它形式担保.然而,他的确认为应当加强欧洲央行的放贷规定,以限制欠款的增多.

他还表示,只有欧元确实瓦解,这才会成为实实在在的问题.他上周对路透称:"没人能斩钉截铁的排除一个国家退出欧元区的可能性,但这是个假设情形."

多数主流分析师认为,这个问题并未带来迫在眉睫的威胁."只有一个或几个国家决定离开欧元区时,这种失衡才会导致高额损失."高盛分析师Dirk Schumacher在研究报告中写道.

有人希望,这种失衡能随欧元区危机化解而自然消除,前提假设是希腊、意大利等国家能将储蓄从海外吸引回来,银行间系统将康复,以及公司将再度向二线国家投资.

部分德国人士所担心的都是同一件事.

国内民众对该国成为欧元区金主日益感到不满,一名德国法学教授本月将德国央行理事会告上法庭,指控该央行允许TARGET2失衡状况上升,以间接救助其它欧元区国家.

即将接管欧洲央行市场操作部门的Ulrich Bindseil,对辛格的指责予以驳斥.辛格称,TARGET2的问题阻止了欧元区自然恢复平衡,还可能导致德国信用紧缩.

Bindseil在最近的研究文章中称:"TARGET2欠款增多限制了债权国货币发展的假说是错误的,是混淆了流动性短缺和货币基础这两个概念."(完)