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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:06 BJT

《外汇动态》出口商卖盘打压美元/台币至七个月低位,未发现央行干预

0238GMT--交易员称,美元兑台币TWD=TP触及七个月低位,因出口商及外国机构投资者抛售,但尚未发现台湾央行出手干预.

中国人民币兑美元中间价创纪录新高,亦令美元兑台币承压.

美元兑台币下跌0.6%至29.245的9月9日以来最低位,上日收盘价为29.412.

周四台湾央行并未把美元兑台币收盘价推至29.50上方,促使市场人士预计该央行将允许该货币对延续跌势.

交易员表示,自去年9月以来,美元兑台币的当地市场收盘价一直保持在29.50上方,部分是因为有台湾央行的干预.

投资者正关注于台湾央行的动作,以决定下周如何操作.

美元兑台币料有进一步下跌的空间,可能会跌至29.22,以补上9月9日至9月13日期间的缺口.其后,美元兑台币或会跌至29.20的心理支撑位,以及29.18的9月9日低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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