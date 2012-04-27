〔企业并购〕中投公司是BG澳洲LNG项目权益的竞购方之一--消息人士

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透香港/悉尼4月27日电---消息人士向路透表示,英国燃气集团BGBG.L已与中国投资公司[CIC.UL]磋商,打算向后者出售BG澳洲液化天然气(LNG)项目的权益,交易价值或达20亿美元.
一位消息人士透露,BG和中投公司在大约两个月前开始磋商,但尚不清楚是否中投公司仍有兴趣购买.该主权财富基金的总规模达4,100亿美元.
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。