〔企业并购〕中投公司是BG澳洲LNG项目权益的竞购方之一--消息人士

路透香港/悉尼4月27日电---消息人士向路透表示,英国燃气集团BGBG.L已与中国投资公司[CIC.UL]磋商,打算向后者出售BG澳洲液化天然气(LNG)项目的权益,交易价值或达20亿美元.

一位消息人士透露,BG和中投公司在大约两个月前开始磋商,但尚不清楚是否中投公司仍有兴趣购买.该主权财富基金的总规模达4,100亿美元.