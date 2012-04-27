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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 10:58 BJT

〔中国新债〕中金黄金下周四将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月27日电---中国中金黄金股份有限公司(600489.SS)周五公告称,将于下周四(5月3日)在银
行间债市簿记建档发行6亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  中金黄金       6        6      12    5/3簿记建档    交通银行     AAA       5/4         5/7  
  (600489.SS)                                         华夏银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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