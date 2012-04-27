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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:17 BJT

〔中国新债〕中天科技5月8日将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月27日电---中国江苏中天科技股份有限公司(600522.SS)周五公告称,将于5月8日
在银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中天科技        8       2       12  5/8簿记建档    兴业银行      AA-        5/9        5/10
 (600522.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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