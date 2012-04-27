〔中国货币市场〕回购利率早盘小幅回落,5月流动性料维持紧平衡

路透上海4月27日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘多数品种小幅回落,因机构月底前的资金需求基本到位.交易员预计,受5月份央行公开市场到期量环比减少,外汇占款可能维持低水平增长,财政存款连续较大幅度增加等因素影响,债市流动性仍会维持紧平衡的局面.

"除非央行降准(备金率),不然5月的七天回购(利率)很难看到3%以下,"北京一位券商交易员说.

中信证券(600030.SS)利率市场投资策略报告认为,当前整体货币条件依然偏紧,促进经济增长的首要条件是提高货币增速,数量型政策将先于价格型政策.预计二季度法定存款准备金率将下调1-2次.但在通胀没有显着下行的情况下,货币市场也不会过度宽松,预计7天回购利率的合理区间在3%-3.5%.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.[ID:nSB1398010]

不过央行行长周小川此前曾表示,存款准备金率上调或下调不代表货币政策松紧.其调整是为了调节市场流动性,对冲外汇流入,不是为了增强股市信心或使资金流向房地产.

根据路透统计显示,5月公开市场央票到期920亿元人民币,正回购到期1,440亿元,合计2,360亿元,较4月减少逾四成.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2901 3.4438 -15.37 2,138.82

七天CN7DRP=CFXS 3.8796 3.9913 -11.17 726.30

14天CN14DRP=CFXS 4.0653 4.0495 +1.58 44.84

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2850 3.4489 -16.39 730.85

七天CHICNY7D=CFXS 3.8380 4.0158 -17.78 52.40

==============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 黄凯

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