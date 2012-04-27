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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 11:38 BJT

〔阿根廷农业〕谷物交易所将大豆和玉米产量预估进一步下调100万吨

路透布宜诺斯艾利斯4月26日电---阿根廷的布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四宣布,将2011/12作物年度的大豆和玉米产量预估进一步分别下调100万吨.目前正值收割季,但产量低迷,令预估被下调.

交易所将大豆产量预估调降至4,300万吨,较上个收获季减少13%,受乾旱影响.阿根廷是全球第三大大豆供应国.

交易所还将玉米产量预估下调100万吨至1,980万吨.(完)

--编译 高琦; 审校 张涛

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