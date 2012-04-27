〔阿根廷农业〕谷物交易所将大豆和玉米产量预估进一步下调100万吨

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透布宜诺斯艾利斯4月26日电---阿根廷的布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四宣布,将2011/12作物年度的大豆和玉米产量预估进一步分别下调100万吨.目前正值收割季,但产量低迷,令预估被下调.
交易所将大豆产量预估调降至4,300万吨,较上个收获季减少13%,受乾旱影响.阿根廷是全球第三大大豆供应国.
交易所还将玉米产量预估下调100万吨至1,980万吨.(完)
--编译 高琦; 审校 张涛
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。