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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 12:14 BJT

〔表格〕中国电信首季净利同比降6.5%,至42.72亿元人民币

路透北京4月27日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)(CHA.N)周五公布,截至2012年3月31日为止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年度1-3月 2011年度同期

净利 4,272 4,570

营业额 67,929 58,720

注:中国电信为以市场份额计中国第三大电讯营运商.(完)

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--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)

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