〔表格〕中国电信首季净利同比降6.5%,至42.72亿元人民币

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透北京4月27日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)(CHA.N)周五公布,截至2012年3月31日为止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年度1-3月 2011年度同期
净利 4,272 4,570
营业额 67,929 58,720
注:中国电信为以市场份额计中国第三大电讯营运商.(完)
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--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红
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路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。