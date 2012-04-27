朝鲜交响乐团访美计划因火箭发射推迟

(本文由路透中文网编译提供)

路透亚特兰大4月26日电---美国非营利组织全球资源援助机构（Global Resource Services）负责人周四称，受火箭发射影响，朝鲜(北韩)国立交响乐团原定下月的访美演出计划已被推迟。

该组织曾带领一个由150人组成的美国合唱乐团，于4月16-17日赴朝鲜演出，在他们准备赴平壤之际，朝鲜于4月13日发射火箭。

该组织执行理事斯普林斯（Robert Springs）对记者表示，全球资源援助机构在努力于5月将朝鲜国立交响乐团带到至少三个美国城市进行演出，但在朝鲜发射火箭后，他推迟了该计划。

斯普林斯说：“我觉得时机并不适宜。”他原本负责为朝鲜乐团办理美国签证。

他表示，希望今年夏季能重新安排该乐团的访美之行。

“我们将在时机适当时继续推进此事，而且我们已经获得朝鲜方面全部批准。”

斯普林斯称，在美国合唱乐团访问平壤期间，朝鲜人第一次见到美国音乐家时“有点害怕”。“他们的确感到来自外界的真正威胁。”

他还表示，朝鲜人在跟美国合唱乐团熟悉之后就不再那么紧张了。（完）