朝鲜交响乐团访美计划因火箭发射推迟

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚特兰大4月26日电---美国非营利组织全球资源援助机构（Global Resource Services）负责人周四称，受火箭发射影响，朝鲜(北韩)国立交响乐团原定下月的访美演出计划已被推迟。
该组织曾带领一个由150人组成的美国合唱乐团，于4月16-17日赴朝鲜演出，在他们准备赴平壤之际，朝鲜于4月13日发射火箭。
该组织执行理事斯普林斯（Robert Springs）对记者表示，全球资源援助机构在努力于5月将朝鲜国立交响乐团带到至少三个美国城市进行演出，但在朝鲜发射火箭后，他推迟了该计划。
斯普林斯说：“我觉得时机并不适宜。”他原本负责为朝鲜乐团办理美国签证。
他表示，希望今年夏季能重新安排该乐团的访美之行。
“我们将在时机适当时继续推进此事，而且我们已经获得朝鲜方面全部批准。”
斯普林斯称，在美国合唱乐团访问平壤期间，朝鲜人第一次见到美国音乐家时“有点害怕”。“他们的确感到来自外界的真正威胁。”
他还表示，朝鲜人在跟美国合唱乐团熟悉之后就不再那么紧张了。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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