《热点透视》丹麦援救银行模式凸显欧盟制定自救机制的两难困境

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 兰秀娟

路透伦敦4月26日电---丹麦改走谨慎路线.丹麦2011年2月清算一家小型银行Amagerbanken,成了最早迫使银行优先债权人承担损失的国家之一.丹麦因为此举而遭到投资人狠狠修理.如今丹麦最新的银行业援救行动就审慎多了.

Sparekassen Østjylland是第一批根据丹麦最新银行清理方案而获救的银行之一,这个清理方案取代了当初用于Amagerbanken事件的法令.丹麦这次并未强迫优先债权人及大额存款户承受损失,而是将这家银行分成好银行和坏银行,好银行已经由另一家竞争对手吃下,坏银行则转移给全国金融稳定基金.

丹麦的谨慎是可以理解的.去年穆迪下调丹麦银行业评级,导致投资者神经紧绷,让丹麦银行业者在2011年多数时间里被优先无担保债券市场拒于门外.在这种情形下,等待欧盟(EU)最终敲定银行由债权人"自救"的提案,似乎更加明智.

然而,在设法让银行债权人共同面对困境的方向上,丹麦的作法等于是倒退了一步.国际货币基金组织(IMF)内部人员报告明白指出,自救机制要达到适当成效,优先无担保债权人及次级债权人都必须纳入.但当局永远都会担心可能引发市场反弹不满.

欧盟面临相同的两难问题,但规模更大.在国家范围内调整删改不同清理机制是一回事.但是要在超国家层级决定哪些债务符合减记资格,或是决定欧盟金融稳定基金的权力,将是无比艰钜.

更糟糕的是,持续延烧的欧元区危机,几乎让决策官员没有任何诱因作出大胆决定.尽管欧洲央行(ECB)三年期再融资操作让一部分优先无担保信贷市场解冻,但债券持有人的信心是很脆弱的.若草草拟出一份自救机制,可能会促使投资人再度争相撤离.由此看来,丹麦的谨慎新路线或许具有感染力.(完)