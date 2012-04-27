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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:26 BJT

〔日本股市〕早盘微跌,投资者在日本央行会议决议出炉前举棋不定

路透东京4月27日电---日本股市日经指数周五早盘微跌,此前西班牙债信评级被调降两个级距,但投资者将注意力牢牢锁定在日本央行身上,寻求央行是否会在稍晚一如预期地宣布新的宽松举措.

日经指数.N225早盘降至9,551.12点,略高于13周移动均值9,542.93点;东证股价指数.TOPX跌0.2%,报808.13点.

"今日的市场走向取决于日本央行的行动内容,而非是否会有所行动,"Securities Japan首席市场分析师Masayuki Otani称,"但只要结果大致符合市场预期,对市场的影响都将有限."

据策略师表示,市场已消化日本央行将把资产购买计划扩大5-10万亿(兆)日圆的预期;一些人士称,日本央行可能也会开始购入更长期的日本政府债券.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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